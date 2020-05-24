شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تعتقل قائد طالباني عائدا من إيران قبل تنفيذه أعمال إرهابية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت مديرية الأمن الوطنية الأفغانية، السبت، قائد طالباني يدعى "شفيع"، وهو معروف باسم "حافظ عمري"، قبل تنفيذه عملية خاصة في ولاية هرات المحاذية لمحافظة خراسان الإيرانية.

وقالت المديرية أن المعتقل الذي كان مسلحا؛ حيث ألقي القبض عليه وهو يترجل من سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

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وأضافت في بيان لها: "حافظ عمري اعتقل عندما ترجل من سيارة للحرس الثوري الإيراني في منقطة معسكر تبه سياه، محاولا دخول مديرية شيندند وبغية تنفيذ أعمال إرهابية (تخريبية) ضد سد باشدان المائي وجعل الطرق السريعة غير آمنة في ولاية هرات".

وأكد الأمن الأفغاني أن القائد الطالباني هو مسؤول عن تنظيم هجمات "إرهابية" داخل مدينة هرات العام الماضي.