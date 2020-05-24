شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ فادح لسكرتيرة ترامب بشأن حسابه المصرفي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، في خطأ فادح عندما كشفت رقم الحساب المصرفي الخاص لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالإضافة إلى رقم التحويل المصرفي.

Advertisements

وتحدثت ماكناني، عن هذه المعلومات الخاصة والحساسة لطبيعة منصب دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي للبيت الأبيض أعلنت فيه أن ترامب تبرع براتبه إلى وزارة الصحة لإجراء مزيد من الاختبارات والتجارب على فيروس كورونا.

وكان ترامب تعهد بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار بسبب وضعه كملياردير، مضيفا أنه سيتبرع بالمال للمؤسسات التي يختارها، وصباح اليوم كشف ماكناني أنه اختار التبرع بـ 100 ألف دولار من أرباحه لعام 2020 إلى قطاع الصحة؛ لدعم الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء ومكافحة فيروس كورونا، ثم لوحت بالشيك الذي كتبه للصحفيين.