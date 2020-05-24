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خطأ فادح لسكرتيرة ترامب بشأن حسابه المصرفي

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عدن - ياسمين التهامي - وقعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، في خطأ فادح عندما كشفت رقم الحساب المصرفي الخاص لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالإضافة إلى رقم التحويل المصرفي.

 

 

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وتحدثت ماكناني، عن هذه المعلومات الخاصة والحساسة لطبيعة منصب دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي للبيت الأبيض أعلنت فيه أن ترامب تبرع براتبه إلى وزارة الصحة لإجراء مزيد من الاختبارات والتجارب على فيروس .

 

وكان ترامب تعهد بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار بسبب وضعه كملياردير، مضيفا أنه سيتبرع بالمال للمؤسسات التي يختارها، وصباح اليوم كشف ماكناني أنه اختار التبرع بـ 100 ألف دولار من أرباحه لعام 2020 إلى قطاع الصحة؛ لدعم الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء ومكافحة فيروس كورونا، ثم لوحت بالشيك الذي كتبه للصحفيين.

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