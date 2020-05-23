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هاني بن بريك يوجه رسالة نارية للقيادات العسكرية الشمالية في الشرعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

هاني بن بريك يوجه رسالة نارية للقيادات العسكرية الشمالية في الشرعية

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الخليج 365 - متابعات

وجه نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، رسالة إلى القيادات العسكرية الشمالية التي تقود ميليشيا حزب الإصلاح في شقرة أبين .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر مخاطباً القيادات العسكرية الشمالية، "أن الدفاع عن العرض والدين في تحرير بيوتكم وبلادكم هناك الموت شهادة" .. مؤكداً أن غزو الجنوب يعتبر عدوان وإلى جهنم وساءت مصيرا .

واشار بن بريك إلى أن "الإخونج متفقون أن الدفاع عن الدين والعرض يكون بغزو الجنوب وترك بيوتهم للحوثي" .. معلقاً على مقتل العقيد فاضل الوليدي في شقرة بأبين اليوم بقوله "من ريمة المحتلة من الحوثي جاء إلى الجنوب ليدافع عن دينه وعرضه !! ومثله العقيلي ضيعوا العنوان" .  

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