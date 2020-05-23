ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020 وهي كالتالي : لجنة التبرعات بوادي حضرموت تصرف حوافز الطواقم الطبية لشهر أبريل https://www.elyamnelaraby.com/481065/ "أطباء بلا حدود" تبدي استعدادها لتشغيل مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن https://www.elyamnelaraby.com/481066/ تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا في إب https://www.elyamnelaraby.com/481073/ إدارة شرطة تعز توضح بشأن حساب العميد الأكحلي بمواقع التواصل الاجتماعي Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/481082/ تسجيل (669) حالة إصابة بالحميات وكورونا في عدن خلال 48 ساعة https://www.elyamnelaraby.com/481086/ مقتل ضابط رفيع خلال مواجهات مع المقاومة الجنوبية في أبين https://www.elyamnelaraby.com/481087/ هل تحقن مليشيا الحوثي مصابي "كورونا" بإبر "الرحمة"؟ https://www.elyamnelaraby.com/481088/ التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/481099/ الرئيس هادي يشيد بمواقف السعودية المشرفة مع اليمن في مختلف المراحل والظروف https://www.elyamnelaraby.com/481109/

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