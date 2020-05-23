الرئيس هادي يشيد بمواقف السعودية المشرفة مع اليمن في مختلف المراحل والظروف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أشاد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بالمواقف المشرفة لقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب أشقائهم في اليمن في كل المراحل والظروف في تجشيد روح الأخوة ووحدة المصير والهدف المشترك لنصرة اليمن ومواجهة ميليشيا التمرد والإيرانية وأهدافها لزعزعة أمن وإستقرار المنطقة .

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جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس هادي إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما أشاد الرئيس هادي بجهود المملكة في قيادة ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وجدد التأكيد على عمق العلاقات الثنائية الأخوية والمصيرية بين البلدين الشقيقين .. معبرا عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الدينية العظيمة .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.

كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.