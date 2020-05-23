شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يوجه بصرف حافز مالي للأطباء بمستشفى ابن خلدون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات وجه محافظ لحج أحمد تُركي، بصرف حافز مالي للقائمين على مركز العزل بمستشفى ابن خلدون العام بمبلغ أربعة ملايين ريال. جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى ومركز العزل الخاص بمصابي فايروس كورونا، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية . وتطرق مدير المستشفى الدكتور محسن مرشد، الى الاحتياجات الطبيَّة الإضافية التي يحتاجها المستشفى لمواجهة الجائحة.

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