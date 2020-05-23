شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: ليس الرئيس هادي..الامارات ترفض الاعتراف برئيس هذه الدولة العربية وتعترف برئيس جديد لها.. والاخيرة تصف حكام الامارات بانهم منحطين وعديمي الرجولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ليس الرئيس هادي..الامارات ترفض الاعتراف برئيس هذه الدولة العربية وتعترف برئيس جديد لها.. والاخيرة تصف حكام الامارات بانهم منحطين وعديمي الرجولة

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