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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..قناة المسيرة توقف كل برامجها وتصعق الرئيس هادي والملك سلمان بهذا الخبر العسكري الصادم الذي قلب الامور راسا على عقب وافسد فرحة العيد

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