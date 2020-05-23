شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: ترامب يمنع الاطاحة بالرئيس هادي ويقصم ظهر الزبيدي بخطوة صعقت كل قيادات الانتقالي واربكت حسابتهم وقلبت الامور راسا على عقب..لن تصدق ماذا فعل ترامب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ترامب يمنع الاطاحة بالرئيس هادي ويقصم ظهر الزبيدي بخطوة صعقت كل قيادات الانتقالي واربكت حسابتهم وقلبت الامور راسا على عقب..لن تصدق ماذا فعل ترامب

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: ترامب يمنع الاطاحة بالرئيس هادي ويقصم ظهر الزبيدي بخطوة صعقت كل قيادات الانتقالي واربكت حسابتهم وقلبت الامور راسا على عقب..لن تصدق ماذا فعل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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