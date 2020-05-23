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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تخرج الإمارات من التحالف العربي

حسب ما أورد المصدر إن الإمارات العربية المتحدة خرجت من التحالف العربي بناءا على طلب تقدمت به القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي

هذا وقد سيطرت الإمارات على موانيء اليمن ودعمت عصابات مسلحه منها مليشيات الانتقالي المدعومة منها

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فيما لازال الخبر لم يتأكد المشهد الدولي من صحته ولكن حسب ما أورد المصدر أنه في الساعات القادمه سيتوضح الأمر رسمي هذا وقد غرد فارس الميسري على حسابه بتويتر شاهد ماقال