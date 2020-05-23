شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : مفاجأة .. " 4 " دول إسلامية أخطأت في تحديد أول أيام عيد الفطر ! صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مركز الفلك الدولي أنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الإسلامية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وقال المركز الفلكي، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، إن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.

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خطأ في التقدير

وأضاف: “كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب”.

وتابع في تغريدة أخرى: “صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا”.