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تعرف على شرط الملك سلمان مقابل الموافقة على إقامة صلاة العيد بالحرمين 

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عدن - ياسمين التهامي - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام في المسجدين الحرام والنبوي، دون حضور المصلين.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس، وفق جريدة الشرق الأوسط، إن «هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل جائحة التي ألقت بالعالم أجمع».

وكانت صلاتا التراويح والتهجد قد أقيمتا في الحرمين الشريفين طوال ليالي شهر رمضان المبارك مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا .

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