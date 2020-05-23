شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

Advertisements الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 23/أيار/2020، معسكرا تسيطر عليه مليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن معسكر اللبنات، في مديرية الحزم بالمحافظة، تعرض لقصف جوي عنيف.

ولم تتوفر عل الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.