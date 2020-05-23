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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: دولة عربية محافظة، لكنها الدولة الوحيدة التي خالفت كل دول العالم العربي واحتفلت اليوم السبت بعيد الفطر المبارك ..لن تصدق لماذا فعلت ذلك

احتفلت جمهورية موريتانيا اليوم السبت بعيد الفطر المبارك وهي ا الدولة الوحيدة التي خالفت كل دول العالم العربي واحتفلت اليوم السبت بعيد الفطر المبارك. وقال الشيخ الموريتاني الشهير حمد المباركي ...ان عيد الفطر تحول من يوم فرح فرضه رلاب العالمين رحمة للناس كي يفرحوا ويسعدوا بعد شهر رمضان ، لكن قادة العالم العربي والاسلامي حولوه الى تفاخر ومن يتبع من. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: دولة عربية محافظة، لكنها الدولة الوحيدة التي خالفت كل دول العالم العربي واحتفلت اليوم السبت بعيد الفطر المبارك ..لن تصدق لماذا فعلت ذلك Advertisements عاجل: بنود جديدة لاتفاق الرياض..هادي رئيسا دون صلاحيات وطارق عفاش وزيرا للدفاع وشلال شايع وزيرا للداخلية ، والزبيدي ينال هذا المنصب الرفيع ويقهر هادي واضاف حسنا فعلت موريتانيا ان اعلنت العيد فهو يوم من ايام الله اما في عالمنا العربي والاسلامي الذي لديه من الخيرات ما يكفي لاشباع العالم عشر مرات فقد تحول بسبب جشع القادة وضعقهم وحيانتهم للامة الى امة تشحت لقمة عيشها رغم ان الله حباها بكل شيء وكانت اعلنت مساء الجمعة اربع دول ان السبت اول ايام عيد الفطر السعيد. واعلنت دولة مالي والنيجر وساحل العاج وموريتانيا في افريقيا ان السبت 23 مايو عيد الفطر، بخلاف معظم الدول العربية والاسلامية. ونشر مركز الفلك الدولي خبر اعلان هذه الدول الاربعة ، فيما معظم الدول الاسلامية الاخرى اعلنت ان الاحد عيد الفطر وان عدة رمضان هذا العام 30 يوما نتيجة لاستحالة رؤية هلال شوال مساء الجمعة بسبب غروب القمر قبل الشمس بدقائق. وكان كلا من اندونيسيا وماليزيا واستراليا واليابان والسعودية والامارات والبحرين والكويت وقطر واليمن والعراق والاردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر وتونس وليبيا والجزائر اعلنوا الاحد عيد الفطر.

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