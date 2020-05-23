شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: بنود جديدة لاتفاق الرياض..هادي رئيسا دون صلاحيات وطارق عفاش وزيرا للدفاع وشلال شايع وزيرا للداخلية ، والزبيدي ينال هذا المنصب الرفيع ويقهر هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: بنود جديدة لاتفاق الرياض..هادي رئيسا دون صلاحيات وطارق عفاش وزيرا للدفاع وشلال شايع وزيرا للداخلية ، والزبيدي ينال هذا المنصب الرفيع ويقهر هادي

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: بنود جديدة لاتفاق الرياض..هادي رئيسا دون صلاحيات وطارق عفاش وزيرا للدفاع وشلال شايع وزيرا للداخلية ، والزبيدي ينال هذا المنصب الرفيع ويقهر هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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