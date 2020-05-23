شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ضابط رفيع خلال مواجهات مع المقاومة الجنوبية في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020 الخليج 365 ـ أبين

قتل ضابط كبير في القوات الحكومية خلال مواجهات مع قوات المقاومة الجنوبية في محافظة أبين جنوبي اليمن. وأكدت مصادر عسكرية مقتل العميد/ محمد صالح العقيلي قائد اللواء 153 في مواجهات مع قوات الانتقالي في محافظة أبين. وتشهد المنطقة الواقعة بين زنجبار وشقرة في المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية التي ينتمي معظمها للإصلاح وبين المقاومة الجنوبية.

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