تسجيل (669) حالة إصابة بالحميات وكورونا في عدن خلال 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 ـ متابعات



أعلن مركز الطوارئ الخيري لعلاج الحميات بمستشفى الكوبي بعدن عن استقباله خلال (48) ساعة فقط، (669) حالة مصابة بالحميات بينها (50) حالة بفيروس كورونا المستجد. وأكد المركز في احصائية نشرها لوسائل الإعلام انه استقبل (669) من الحالات المصابة بالحميات والأمراض الاخرى، التي انتشرت بكثرة في مديريات عدن الايام الماضية، خلال الـ 48 ساعة الماضية ليومي (20 - 21) مايو/ أيار 2020م. وذكر المركز بان قسم الطوارئ سجل (7) حالات وفاة من بين المصابين، لافتا إلى ان اغلب اصاباتهم كانت تعاني من التهابات في الجهاز التنفسي، فيما بعضها وصلت بحالة متدهورة وتوفت فور وصولها. وبين المركز بان عدد عدد المصابين بالملاريا بلغ ( 49) ذكور و( 35) اناث، بينما أصيب بحمى الضنك (66) حالة ذكور (56) إناث، وأصيب بالشيكونجونيا (المكرفس) (70) ذكور و(56) إناث. كما أصيب بالتهابات الجهاز التنفسي (88) ذكور و(58) اناث، وبالتهاب الجهاز البولي (15) ذكور و(11) إناث، والاسهالات (29) ذكور و(17) اناث. أما المصابون بارتفاع ضغط الدم فقد بلغوا (25) ذكور و(15) إناث، فيما بلغ عدد امراض القلب (14) ذكور و(9) اناث، بالاضافة الى (12) مصابا من الذكور و (5) من الإناث بمرض السكر. وفيما يتعلق باصابات فيروس كورونا المستجد، فقد افاد المركز في سياق احصائيته ان تم تسجيل (50) حالة اشتباه، توزعت بواقع (33) حالة اشتباه من الذكور و (17) حالة من الاناث. واشار الى ان المركز سجل منذ افتتاحه في الـ12 من مايو/ أيار الجاري وحتى الـ21 من الشهر نفسه، أكثر من (3700) حالة اشتباه بمختلف امراض الحميات. وبحسب مصادر اعلامية، أكد مدير الاطباء بالمشفى، الدكتور شوقي عبدالواحد، بان قسم الطوارئ بحاجة شديدة الى أطباء باطنية وممرضين، داعيا الجميع لتلبية نداء الإنسانية، موضحا بان المشفى سيضمن كافة انواع الحماية الطبية والحقوق المالية والمعنوية.