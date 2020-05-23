شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من عناصر المليشيا بقصف لقوات المقاومة شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020 الخليج 365 ـ الضالع

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية في قصف شنته القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية على مواقع وتجمعات حوثية، شمال غربي محافظة الضالع. وأكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية استهدفت مواقع وثكنات عسكرية حوثية في منطقة القفة شمال غربي بتار، على المحور الغربي لجبهة الفاخر. ووفق المصدر، سقط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين بعملية استهداف دقيقة استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة. مصادر محلية ذكرت بانه شوهد اطقم حوثية وسيارات اسعاف هرعت الى مواقع القصف وتحركت غربا باتجاه مدينة إب. وأفادت المصادر ان مليشيا الحوثي دفعت خلال الـ48 ساعة الماضية بتعزيزات بشرية جديدة الى جبهات المشاريح وبتار وباب غلق. يأتي ذلك بعد اقل من 24 ساعة من قصف مماثل طال مواقع وتجمعات حوثية بجبهة باب غلق، شمالي الفاخر، بمديرية قعطبة.

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