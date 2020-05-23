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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة تعز تدين استهداف الحوثيين لمنزل مدير إدارة الدعاية الصحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
تعز - الخليج 365
أدانت قيادة مكتب الصحة العامة والسكان بتعز وجميع موظفي القطاع الصحي بالمحافظة العمل الإجرامي الذى تعرض منزل الدكتور جلال مصطفي عبدالرزاق مدير إدارة الدعاية الصحية الأولية بالمكتب.
واعتبرت أن هذا العمل يعد استهدافا لكل العاملين بالقطاع الصحي.
وطالبت جميع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية إلى ادانة هذا العمل الإجرامي وضغط على المليشيات لإيقاف مثل هذة الأعمال الذى تستهدف العاملين في قطاع الصحة كونه قطاع إنساني ليس له اى علاقة بالنزاع السياسى والعسكري.
وكان منزل الدكتور جلال مصطفي الذي يقع خلف مدرسة زيد الموشكي قد تعرض لقذيفة هاون، أطلقتها مليشيات الحوثي أدت إلى حدوث أضرار بالمنزل.
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