إدارة شرطة تعز توضح بشأن حساب العميد الأكحلي بمواقع التواصل الاجتماعي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

تعز - الخليج 365

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نوهت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة محافظة تعز بعدم امتلاك العميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة المحافظة لأي حساب أو موقع على وسائل التواصل الإجتماعي وأن ما ينشر باسمه لا يمت له بأي صلة.

وشددت إدارة التوجيه والعلاقات على أنها وصفحتها الرسمية على الفيس بوك المصدر الرسمي الوحيد لإدارة الشرطة وقيادتها داعية وسائل الإعلام والصحفيين التعامل مع المصادر الرسمية والتنبه للمواقع والصفحات المضللة والمنتحلة.

وقد سبق وأن نوهت الإدارة لهذا الأمر لأكثر من مرة في أوقات سابقة.