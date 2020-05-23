إب..  مواطن يقتل 2 من أفراد أسرته إثر خلافات أسرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

إب - الخليج 365



أقدم مواطن على قتل اثنين من أفراد أسرته في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتشار واسع للجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

Advertisements

وقالت مصادر محلية، إن شخصين قتلا برصاص مسلح في منطقة "مخر" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، في خلافات أسرية.

وأضافت المصادر أن المدعو "صدام غانم السمان" أقدم على قتل شقيقه وزوج شقيقته في خلاف أسري لم تعرف تفاصيله، ولاذ بالفرار عقب الجريمة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية فوضى أمنية زادت معها معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.