القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة شرق "الحزم" بالجوف 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الجوف - الخليج 365



أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الحوثيين، شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمالي اليمن.

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جاء ذلك في تغريدة للعقيد ربيع القرشي، المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة.

وقال القرشي، إن قوات الجيش أطلقت صباح عملية عسكرية ضد مليشيات الحوثي شرق مركز المحافظة"، مؤكداً تمكن قوات الجيش من السيطرة التامة على جبل منصور ومواقع الشركة ومحاصرة بعض المواقع الأخرى.

وأوضح العقيد القرشي، أن الجيش قتل 4من مسلحي الحوثي و أسر 16 آخرين خلال العملية العسكرية.

وتخضع الحزم (عاصمة الجوف)، لسيطرة مليشيا الحوثي، منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، فيما تتقاسم المليشيا والحكومة الشرعية السيطرة على بقية مناطق المحافظة.