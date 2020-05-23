تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا في إب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

إب - الخليج 365



سجلت محافظة إب وسط البلاد عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في ظل رفض مليشيا الحوثي الإعتراف بوجود الوباء في المحافظة.

مصادر طبية أفادت بتسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وإصابة آخرين بعدة مديريات من محافظة إب.

المصادر أفادت بوفاة مواطن من أبناء مديرية مذيخرة وثان في مديرية المشنة، وثالث في مديرية السبرة ورابع في مديرية السياني، جراء إصابتهم بفيروس كورونا فضلا عن استقبال مركز العزل والمعالجة بمستشفى جبلة لعدد من الحالات الجديدة.

Advertisements

وتحدثت المصادر عن وفاة شاب من أبناء مديرية السياني جنوب محافظة إب بعد أيام قليلة من وفاة شاب بالفايروس بذات المنطقة.

وشهدت مديرية السياني تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا لقيادي حوثي يدعى جميل الكحلاني وتوفي مطلع الأسبوع الجاري في مستشفى جبلة جنوب غرب مدينة إب.

وفي مدينة إب قال شهود عيان إن فريق من مستشفى جبلة، قام بعملية دفن صباح الخميس لبعض المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا، في مقبرة الغفران، وسط حضور أطقم حوثية.

وأضاف الشهود أن سائق سيارة الإسعاف ونقل الموتى التابعة لمستشفى جبلة، قام بغسل السيارة في شلال ومجري مياه "شلال المشنة" والذي يصل إلى مديرية المشنة بمدينة إب. وذلك بعد دفن عدد من الجثث في مقبرة الغفران لأشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي ذات الموضوع أكد الدكتور يونس الشعيبي وجود عشرات الإصابات في إب بفيروس كورونا، وأن عدد منهم تواصلوا معه لأجل إخذ المشورة الطبية والبروتكول العلاجي.

وتواصل مليشيا الحوثي في إب مع إنكار المليشيا الحوثية وجود اصابات ووفيات بالوباء، وممارسة التكتيم على انتشار الوباء في محافظة إب.