الحوثية تستهدف منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365



استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مديرية حيس جنوب الحديدة، وأطلقت النار على المارة في المديرية.

Advertisements

وأفادت مصادر محلية في حيس ان المليشيات استهدفت منازل المواطنين بسلاح م.ط 23، فيما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على المارة من المواطنين القادمين من الأرياف المجاورة لمدينة حيس.

وأضافت المصادر، أن الإستهداف الحوثي تسبب بإعاقة حركة المواطنين في مواصلة السير نتيجة الرعب والذعر من الإستهداف.

وتواصل مليشيات الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية وخرق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث منها لقداسة شهر رمضان المبارك، أو أدنى إعتبار للوضع الإنساني في ظل التي فرضتها على اليمنيين والصمت الدولي والأمم المتحدة.