شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف حوثي متصاعد على منازل المواطنين بالطور جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365

تتواصل الإنتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، بإستهداف منازل المواطنين في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن. Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وأسلحة معدل البيكا، صوب منازل المواطنين في مناطق متفرقة من بلدة الطور. وطبقاً للمصادر، فقد تعرضت مزارع المواطنين في نفس المنطقة للإستهداف المتعمد بشكل هستيري من قبل عناصر المليشيا بإستخدام الأسلحة القناصة. ورفعت المليشيات الحوثية من وتيرة خروقاتها للهدنة خلال أيام شهر رمضان المبارك، في انتهاك سافر منها للهدنة الإنسانية الأممية والمواثيق الدولية، يقابلها صمت مطبق من قبل بعثة المراقبة الأممية في الحديدة.

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