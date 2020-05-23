الحوثية تقصف القرى والمزارع بالدريهمي جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365



قصفت مليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن – القرى والمزارع في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، مستخدمة قذائف الدبابات والقذائف المدفعية المختلفة.

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مصادر محلية في الدريهمي، أفادت أن المليشيات قصفت القرى بقذيفتي دبابة نهار اليوم الجمعة، ثم عاودت القصف مستهدفة المزارع بقذائف مدفعية الهاوزر.

المصادر أكدت أن المليشيات قصفت مساء اليوم مناطق أخرى في الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف.

وأشارت المصادر إلى قيام المليشيات بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل هستيري صوب المناطق ذاتها.

وتتواصل خروقات المليشيات الحوثية خلال أيام الشهر الفضيل في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة أواخر العام 2018؛ ولم تلتزم بها المليشيات.