المشتركة تسلم صحة ذوباب 12 شخصا قدموا من جيبوتي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365



سلمت قيادة لواء باب المندب العامل ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، مكتب الصحة في مديرية ذوباب 12 شخصاً قدموا من دولة جيبوتي على متن قارب، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية.

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وقال رئيس عمليات لواء باب العقيد/ عادل غانم المحولي أن الأفراد قدموا من دولة جيبوتي منهم ثمانية في 17 مايو، وأربعة في 18 مايو على متن قارب وقد تم حجرهم في البحر ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أن قيادة اللواء قامت بتسيلم الأفراد إلى مكتب الصحة في مديرية ذوباب لمتابعة حالاتهم واستكمال فترة الحجر وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية في عيادة اللواء.

وأشار المحولي إلى تعبئة استمارات الحجر للأفراد من قبل مكتب الصحة في المديرية وإرسالهم إلى المحجر في التربة.

وبهذا العدد يكون لواء باب المندب قد سلم مكتب الصحة منذ بداية الحملة التي نفذها في بداية شهر أبريل قد بلغ 66 فرد، كانوا قادمين من القرن الأفريقي تم ايقافهم وعزلهم وعدم السماح بإختلاطهم مع المواطنين حتى يتم التأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا