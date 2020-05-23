- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أطباء بلا حدود" تبدي استعدادها لتشغيل مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود رافيل الماني، تشغيل مركز العزل في مستشفى الجمهورية بعدن، وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية، تقديم الدعم للقطاع الصحي.
وأوضح الوليدي ان تزايد الأوبئة والحميات في عدن وعدد من المحافظات كان نتاج لاختلاط مياه السيول بالمياه الملوثة، داعيا لتنفيذ مزيد من برامج ومشاريع الاصحاح البيئي للقضاء على الأوبئة.
وأشار إلى أن معظم المنشآت الصحية تم تدميرها نتيجة الحرب العبثية التي أشعلت فتيلها مليشيات الحوثي الانقلابية .. لافتا الى ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي في كافة المحافظات.
من جانبه اكد رئيس بعثة منظمة بلا حدود استعداد البعثة لاستلام وتشغيل مركز العزل بمستشفى الجمهورية بشكل كامل وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أطباء بلا حدود" تبدي استعدادها لتشغيل مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.