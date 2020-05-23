"أطباء بلا حدود" تبدي استعدادها لتشغيل مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات



بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود رافيل الماني، تشغيل مركز العزل في مستشفى الجمهورية بعدن، وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية، تقديم الدعم للقطاع الصحي.

Advertisements

وأوضح الوليدي ان تزايد الأوبئة والحميات في عدن وعدد من المحافظات كان نتاج لاختلاط مياه السيول بالمياه الملوثة، داعيا لتنفيذ مزيد من برامج ومشاريع الاصحاح البيئي للقضاء على الأوبئة.

وأشار إلى أن معظم المنشآت الصحية تم تدميرها نتيجة الحرب العبثية التي أشعلت فتيلها مليشيات الحوثي الانقلابية .. لافتا الى ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي في كافة المحافظات.

من جانبه اكد رئيس بعثة منظمة بلا حدود استعداد البعثة لاستلام وتشغيل مركز العزل بمستشفى الجمهورية بشكل كامل وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.