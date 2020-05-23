لجنة التبرعات بوادي حضرموت تصرف حوافز الطواقم الطبية لشهر أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - سيئون



قامت لجنة جمع التبرعات لمواجهة وباء كورونا بالوادي والصحراء يوم الأربعاء الماضي بصرف حوافز وتغذية الطواقم الطبية والعاملين بمركز العزل العلاجي بمستسفى الحياة العام بمديرية القطن لشهر إبريل من عام ٢٠٢٠م بتوجيهات من وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ/ عصام بن حبريش الكثيري، وتحت إشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء وتنسيق إدارة مستشفى الحياة ومدير عام مديرية القطن.

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تاتي هذه المبادرة استجابة استباقية لتهيئة وتجهيز مركز العزل العلاجي بمستشفى الحياة العام في ظل المخاطر الصحية التي سيواجهها الطواقم الطبية والعاملين خلال هذه الفترة.

وأكد عضو لجنة التبرعات محمد باحشوان أن المستفيدين من الصرف قد بلغ عددهم ٩٩ من الطاقم الطبي والإداري والعاملين بالمركز بمبلغ قدره 11.908.200 احدى عشر مليون وتسعمائة وثمانية ألف ومئتين ريال يمني من التبرعات الواردة للجنة.

من جانبه عبر مدير مركز العزل العلاجي بمستشفى الحياة الدكتور عادل جمعان بن سويد عن شكر وامتنان الطواقم الطبية والعاملين بالمركز لاستجابة لجنة التبرعات التي ستساهم تشغيل المركز وتخفيف الاعباء المالية كما انه هذه الحوافز هي مستحقات العاملين المرابطين في المكان الذي سيستقبل الحالات المصابة بالوباء الذي وصل لمحافظتنا وبدأ بالانتشار ، الامر الذي يتطلب وقفة مجتمعية وإحساسا بالمسئولية لتجاوز هذا الخطر المحدق.

الجدير ذكره أن لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا تستقبل مساهمات التجار والمواطنين العينية والنقدية عبر حساباتها الرسمية (البنك الاهلي: 122294) (شركة العمقي: 1000013.