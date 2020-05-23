شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على اربع دول اسلامية وعربيةيخلفين معظم الدول ويعلنين اليوم السبت اول ايام عيد الفطر (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مساء الجمعة اربع دول ان السبت اول ايام عيد الفطر السعيد.

واعلنت موريتانيا العربية ودول مالي والنيجر وساحل العاج في افريقيا ان السبت 23 مايو عيد الفطر، بخلاف معظم الدول العربية والاسلامية.

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ونشر مركز الفلك الدولي خبر اعلان هذه الدول الثلاثة ، فيما معظم الدول الاسلامية الاخرى اعلنت ان الاحد عيد الفطر وان عدة رمضان هذا العام 30 يوما نتيجة لاستحالة رؤية هلال شوال مساء الجمعة بسبب غروب القمر قبل الشمس بدقائق.

وكان كلا من اندونيسيا وماليزيا واستراليا واليابان والسعودية والامارات والبحرين والكويت وقطر واليمن والعراق والاردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر وتونس وليبيا والجزائر اعلنوا الاحد عيد الفطر.