شكرا لمتابعة خبر عن منظمة أطباء بلا حدود : تحذير من كارثة في اليمن ووكالات إغاثة أممية تسحب موظفيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، من «كارثة» باليمن في ظل انتشار فيروس «كورونا المستجدّ».

وقالت المنظمة في بيان إن عدد الوفيات في المركز المخصص لعلاج «كوفيد - 19» الذي تديرة المنظمة في مدينة عدن جنوب اليمن، يعكس «وجود كارثة أوسع نطاقاً» مما تكشف عنه الأرقام الرسمية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

في هذه الأثناء، قال عاملون محليون لدى مكاتب وكالات الإغاثة الأممية، لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 98 من الموظفين الأجانب من أصل 158 موظفاً، جرى سحبهم، عبر رحلتين سُيّرتا الأسبوع الحالي باتجاه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في حين بقي نحو 60 موظفاً أجنبياً فقط ، وأوكلت مهمة القيام بأعمال المغادرين إلى موظفين محليين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يصرّ الحوثيون فيه على إخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا الذين تجاوزوا المئات جراء تفشي وباء «كوفيد - 19» في العاصمة صنعاء، وفق ما ذكرته مصادر قالت إن عودة الموظفين الأجانب في المستقبل القريب غير متوقعة، لافتة إلى أن من تبقى منهم يعملون من داخل مجمع المنظمة الدولية في الجزء الجنوبي من المدينة، كما ألزم العاملون المحليون بأداء أعمالهم من منازلهم وعدم التحرك الميداني إلا في حالات الضرورة.