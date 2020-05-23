شكرا لمتابعة خبر عن الناشطة اليمنية : توكل كرمان تعلق على اعلان أبناء خاشقجي بالعفو عن قاتل والدهم "سحب ورقة التوظيف لابتزاز السعودية من خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مثل عفو أبناء جمال خاشقجي عن قاتل والدهم صدمة كبيرة للإخوان وخاصة لتوكل كرمان التي كانت تستغل القضية سياسيا وتوظفها ورقة لابتزاز السعودية بتوجيه من قطر.

ونشرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمنتمية لحزب الإصلاح "توكل كرمان" تغريدة علقت فيها على اعلان أبناء الصحفي السعودي " جمال حاشقجي" العفو عن قاتل والدهم.

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وكتبت كرمان "متى سيفهم صلاح خاشقجي ان جريمة قتل أبيه جمال خاشقجي ليست جريمة في حقه حتى يعفو عنها مقابل فلة من ابن سلمان ، هي جريمة ضد الإنسان هذا هو وصفها فقط،الإنسانية وحدها من تملك العفو وليس صلاح ،أؤمن بالعواقب الاخلاقية الوخيمة لجريمة قتل خاشقجي ،هي بمملكة بن سلمان الشائخة والأيام بيننا".

إلى ذلك رفضت التركية خديجة جنكيز، التي تقول إنها كانت خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي قبل مقتله، عفو أبنائه عن قتلته، معتبرة أنه “ليس لأحد حق العفو لأن القتل غيلة”، في خطوة قال مراقبون إنها تكشف عن انزعاج جنكيز من هذا المسار المفاجئ للقضية، والذي يهدد بفقد ورقة دأبت على استثمارها لابتزاز السعودية خدمة لأجندة السلطات التركية.