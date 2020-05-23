شكرا لمتابعة خبر عن مستشار الرئيس هادي .. يعلق على اتفاق الرياض 2 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مستشار رئيس الجمهوري الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على ما يدور في الرياض، بهدف وقف التصعيد، من خلال ابرام ملحق جديد بهدف تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال بن دغر، في تغريدة على تويتر،: لا نحتاج إلى اتفاق جديد، اتفاق الرياض بمصفوفته العسكرية والسياسية يكفي للخروج من دائرة العنف والصراع، وذلك رداً على التسريبات التي تحدث عنها بالأمس مستشار الرئيس عبد العزيز جباري عن وجود ملحق لاتفاق الرياض جديد بين الشرعية والانتقالي .

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وأضاف بن دغر، ما نحتاجه عقول جديدة،عقول تتخلى عن العنف سبيلاً للسلطة، وتقبل بما يقرره صندوق الاقتراع، وفي غيابه نصوص الدستور والقانون النافذ، وضمائر حية تعلي من شأن الحق.

واختتم تغريدته بالقول: "كفى عدن فوضى ودماً وبؤساً".