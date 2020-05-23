شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يستهدفون مديرية حيس ويطلقون النار على المارة في الطرقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت جماعة الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مديرية حيس جنوب الحديدة، وأطلقت النار على المارة في المديرية .

وأفادت مصادر محلية في حيس ان جماعة الحوثي استهدفت منازل المواطنين بسلاح م.ط 23، فيما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على المارة من المواطنين القادمين من الأرياف المجاورة لمدينة حيس.

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وأضافت المصادر، أن الإستهداف الحوثي تسبب بإعاقة حركة المواطنين في مواصلة السير نتيجة الرعب والذعر من الإستهداف .

وتواصل جماعة الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية وخرق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث منها لقداسة شهر رمضان المبارك، أو أدنى إعتبار للوضع الإنساني في ظل التي فرضتها على اليمنيين والصمت الدولي والأمم المتحدة.