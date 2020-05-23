شكرا لمتابعة خبر عن رسمياً : " وزارة الأوقاف بالعاصمة صنعاء تصدر بيان هام لجميع المواطنين اليمنيين “التفاصيل” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة الأوقاف أئمة المساجد على مستوى المناطق بتوعيه المواطنين على الاكتفاء بالتواصل الهاتفي والاحتفاء بالعيد في أماكن تواجدهم.

وأهابت وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتبها بأمانة العاصمة بأئمة المساجد الالتزام بالموجهات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا ودعوة المواطنين للحفاظ على النظافة وأداء صلاة عيد الفطر في المنازل.

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وقالت: على أئمة المساجد والمرشدين حث المواطنين على عدم التنقل أو السفر إلى الأرياف أو بين المدن والمحافظات لتفادي انتقال الفيروس بين المجتمعات والأسر.

واضافت نؤكد على ضرورة إضطلاع وأئمة المساجد بدورهم الإرشادي وتعزيز الوعي المجتمعي باتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر والحرص على عدم المصافحة والمعانقة والتقبيل والالتزام بعدم التنقل بين المنازل للمعايدة حفاظاً على سلامة المجتمع