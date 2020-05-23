شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة لسكان العاصمة صنعاء من الحكومة الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف موفد قناتي العربية والحدث محمد العرب، الجمعة، البشرى لأبناء العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سلطة الحوثي. وقال العرب في تغريدة على "تويتر": "بشرى لأهل صنعاء.. الشرعية تكفلت بتوفير التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية". جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف: "مفهوم الدولة وليس أساليب الحوثي.. شكرا للشرعية شكرا مأرب وشكرا لسلطان العرادة". وفي وقت سابق، دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومعه نائب وزير الكهرباء المهندس عبدالله هاجر، تشغيل المرحلة الأولى من المحطة الغازية لإنارة المحافظة بقدرة 55 ميجاوات. وأعلن عن مرحلة توسيعية للمحطة بقدرة 120 ميجاوات إضافية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ30 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو.

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