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دونالد ترامب: سأتخطى الحكام إن لم يفتحوا المساجد والكنائس

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عدن - ياسمين التهامي - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكام الولايات الأمريكية إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا" رغم .

 

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إذ اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد هي أماكن أساسية تقدم خدمات لا غنى عنها"، متابعًا: "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا".

 

وأضاف: "إن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام"، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقّف على سلطات كل ولاية.

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وأردف أن " بعض الحكام اعتبروا محال بيع المشروبات الكحولية والعيادات الطبية حيث تجرى عمليات الإجهاض أماكن أساسية، لكنّهم تركوا جانبا الكنائس وغيرها من أماكن العبادة. إنه خطأ " .

 

واستطرد: " أنا أصلح هذا الظلم بإعلان دور العبادة أماكن أساسية " ، موضحا أن مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ستصدر بناء على طلبه توصيات صحية لهذه الأماكن.

 

وقال ترامب "في أمريكا، نحن بحاجة إلى صلوات أكثر وليس أقل".

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