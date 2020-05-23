شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب: سأتخطى الحكام إن لم يفتحوا المساجد والكنائس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكام الولايات الأمريكية إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا" رغم فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إذ اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد هي أماكن أساسية تقدم خدمات لا غنى عنها"، متابعًا: "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا".

وأضاف: "إن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام"، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقّف على سلطات كل ولاية.

Advertisements

وأردف أن " بعض الحكام اعتبروا محال بيع المشروبات الكحولية والعيادات الطبية حيث تجرى عمليات الإجهاض أماكن أساسية، لكنّهم تركوا جانبا الكنائس وغيرها من أماكن العبادة. إنه خطأ " .

واستطرد: " أنا أصلح هذا الظلم بإعلان دور العبادة أماكن أساسية " ، موضحا أن مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ستصدر بناء على طلبه توصيات صحية لهذه الأماكن.

وقال ترامب "في أمريكا، نحن بحاجة إلى صلوات أكثر وليس أقل".