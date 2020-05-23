شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدولة العربية و الاسلامية الوحيدة التي اعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا قبل قليل ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1441، وبناء على ذلك فإن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وقالت اللجنة إن هلال شوال ثبت برؤية مستفيضة له في مناطق متفرقة من موريتانيا. ومساء الجمعة ثبتت في عدة دول أفريقية من بينها السنغال رؤية هلال شوال، في حين أعلنت الإمارات والمملكة العربية السعوديية ومصر وعدة دول عربية وإسلامية أن يوم غد السبت هو المكمل لشهر رمضان.

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