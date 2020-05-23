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صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة عربية وثلاث دول إسلامية تعلن السبت عيد الفطر (تفاصيل+صورة)

اعلنت مساء الجمعة اربع دول ان السبت اول ايام عيد الفطر السعيد.

واعلنت دولة مالي والنيجر وساحل العاج وموريتانيا في افريقيا ان السبت 23 مايو عيد الفطر، بخلاف معظم الدول العربية والاسلامية.

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ونشر مركز الفلك الدولي خبر اعلان هذه الدول الاربعة ، فيما معظم الدول الاسلامية الاخرى اعلنت ان الاحد عيد الفطر وان عدة رمضان هذا العام 30 يوما نتيجة لاستحالة رؤية هلال شوال مساء الجمعة بسبب غروب القمر قبل الشمس بدقائق.

وكان كلا من اندونيسيا وماليزيا واستراليا واليابان والسعودية والامارات والبحرين والكويت وقطر واليمن والعراق والاردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر وتونس وليبيا والجزائر اعلنوا الاحد عيد الفطر.