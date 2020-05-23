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صنعاء - ياسمين الخيامي - في رسالة قوية للانتقالي.. دولة خليجية تشارك اليمن فرحتها بعيد الوحدة وتضع العلم الوطني بينر في قنواتها الفضائية ( شاهد الصور )

شارك دولة الكويت الشقيقة افراح الشعب اليمني فرحته بالذكرى الـ 30 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية . وجاء مشاركة الكويت برفع بينر العلم اليمني في قنواتها الفضائية " الشاهد وصوت العرب " . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد ورد للتو.. قناة العربية تقطع جميع برامجها ..وتعلن عن اغتيال محمد بن سلمان قبل قليل..(تفاصيل خطيرة) عاجل:ولي عهد ابو ظبي يتلقى خبر صاعق وكارثي من داخل الامارات ستجبره على عدم التدخل في اليمن..كارثة ارعبت كل حكام الامارات لأنها ستقضي على دولتهم من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس «كورونا» خلال دقائق.. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية؟ Advertisements عاجل:الرئيس ترامب يباغت الجميع ويعلن رسميا تأييده المطلق لهذا الطرف قبل توقيع اتفاقية الرياض..شاهد موقف ترامب هل هو مع الشرعية ام الانتقالي عاجل: أمريكا والسعودية والامارات يقلبون الطاولة فوق راس هادي والزبيدي وهذا الطرف احكم الجنوب والمناطق المحررة، واختيار هذه الشصية لقيادة المرحلة القادمة عاجل:السعودية تباغت الجميع وتطرد7 من وزراء الشرعية وتهلمهم 48 ساعة لمغادرة الااضي السعودية..وهذه الدولة الخليجية ترفض استقبالهم ( ليست قطر ) عاجل: الاطاحة بجميع الوزراء من مناصبهم..والزبيدي يوافق على رئيس الوزراء الجديد رغم انه ضد الانفصال..تعرف من هو رئيس الوزراء الجديد وماذا قال عنه الزبيدي عاجل: الامارات تصعق الجبواني والميسري وتباغت هادي بعرض مغري سيجعله الحاكم المطلق للجنوب مقابل طلب واحد..شاهد رد الرئيس هادي على العرض الاماراتي عاجل..ترحيل مليون ونصف مغترب يمني مع عائلتهم من قبل السلطات السعودية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك لهذا السبب الصادم الذي لايخطر على البال ولقي موقف الكويت ارتياح شعبي منقطع النظير في واساط المجتمع اليمني بالرغم من الاوضاع الصعبة والراهنة التي تعيشها البلاد . ويرى مراقبون للشأن اليمني أن موقف الكويت العظيم يعد رسالة للانتقالي المطالب بالانفصال .

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