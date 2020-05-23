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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ولي عهد ابو ظبي يتلقى خبر صاعق وكارثي من داخل الامارات ستجبره على عدم التدخل في اليمن..كارثة ارعبت كل حكام الامارات لأنها ستقضي على دولتهم

2020/05/23 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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