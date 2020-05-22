شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول فيديو للحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي.. وآخر جملة قالها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لحظة إعدام هشام عشماوي ضابط الصاعقة السابق، والمتهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر. وظهر عشماوي في الحلقة الـ ?? من مسلسل “الاختيار” وهو يرتدي البدلة الحمراء، حيث قال القاضي العسكري: “بتاريخ 27/ 11/ 2019.. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم بالإعدام شنقا نظير ما أسند إليه من قرار الاتهام”. Advertisements وسأل القاضي العسكري هشام، قائلا: عايز تقول حاجة يا هشام، ليرد: “مبقاش ينفع خلاص”.

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