الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع زكاة الفطر لـ 30 ألف من الأسر الفقيرة بأمانة العاصمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 | صنعاء

دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم التوزيع النقدي لزكاة الفطر للفقراء والمساكين في أمانة العاصمة ضمن مشروع ” اغنوهم في هذا اليوم “.

يستهدف التوزيع قرابة 30 ألف أسرة من الفقراء والمساكين في مختلف مديريات أمانة العاصمة العشر بتكلفة إجمالية 500 مليون ريال .

وفي التدشين، الذي حضره محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ووكيل هيئة الزكاة لقطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي، أكد رئيس الهيئة الشيخ شمسان أبو نشطان أن هذا التدشين يأتي تواصلا لمشروع ” اغنوهم في هذا اليوم” من خلال صرف زكاة الفطر الذي ننفذه اليوم في أمانة العاصمة لقرابة 30 الف أسرة من الفقراء والمساكين.

ولفت أبو نشطان إلى أن تكلفة مشاريع زكاة الفطر التي نفذتها الهيئة العامة للزكاة لهذا العام قاربت تكلفتها 4 مليارات و 100 مليون ريال .. مؤكدا حرص هيئة الزكاة على تعزيز الشراكة المجتمعية وإيصال الزكاة إلى الفقراء تجسيدا لمبدأ التراحم والتكافل وتعزيز أواصر الدين.

وقال ” هذه رسالة للعالم أجمع أن الشعب اليمني العظيم المحاصر الذي أراد العدو أن يقتله بأنه قادر بحكمة الله وقيادته العظيمة على إخراج البلد من أزماته “.

من جانبه أشار أمين العاصمة حمود عباد إلى أهمية المشروع الذي تنفذه الهيئة من خلال توزيع زكاة الفطرة للمستحقين الأشد فقرا في أمانة العاصمة لتعزيز معاني التكافل والتخفيف من المعاناة للمعسرين.

وثمن عباد هذه الخطوة المباركة لهيئة الزكاة للسير على هدي القرآن ومنهجه في كل تفاصيل بناء حياتنا الاجتماعية التي من خلالها سوف تعزز من روحية التكافل.

بدوره أشاد عضو مجلس الشورى خالد المداني بالمشاريع العظيمة التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة التي حققت الغرض الشرعي للزكاة لما هو مخصص للفقراء والمساكين.

وأكد أن الشعب اليمني سيصل في يوم من الأيام إلى الاستغناء عن المنظمات المشبوهة وأي جهة تمنّ على الناس، حتى يصل الفقير إلى حقه بدون مِنّة.

من جهته أفاد مدير عام مكتب هيئة الزكاة بأمانة العاصمة محمد العلفي أن إجمالي عدد المستفيدين من زكاة الفطر في جميع مديريات أمانة العاصمة العشر 29 ألف و949 أسرة بقيمة إجمالية بلغت نصف مليار ريال.

حضر التدشين نائب مدير مكتب هيئة الزكاة بأمانة العاصمة نبيل الدمشقي وعدد من المعنيين.