شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد المقطع الفاضح من مسلسل البرنس الذي قامت قناة "dmc" بحذفه إحتراما لشهر رمضان وعرضته قناة "MBC"السعودية .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إحتراما لشهر رمضان، حذفت قناة “dmc” المصرية مشهدا من مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان يعرض حاليا في شهر رمضان وعرضته قناة MBC السعودية

و رفض القائمين على قناة “dmc” بمصر، عرض مشهد دفن “ليلى” في مسلسل “البرنس” بطولة الفنان محمد رمضان.

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* شاهد المقطع الفاضح من مسلسل البرنس الذي قامت قناة "dmc" بحذفه إحتراما لشهر رمضان وعرضته قناة "MBC"السعودية .. فيديو

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وتوفيت “ليلى” بجرعة زائدة من المخدرات، ليقوم صديقها “عادل” وشقيقه “رضوان” الذي يقوم بلعب دوره الفنان محمد رمضان، بإجراءات دفنها، في مشهد وصف بغير المناسب لعرضه ولكن قناة إم بي سي عرضته.

وبحسب ما نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية، فقد رفض القائمون على القناة عرض المشهد لسببين، أحدهما صعوبته على المشاهد في شهر رمضان، والثاني بسبب مراسم الدفن التي وصفت بأنها “غير شرعية”.

وأضافت الصحيفة أنَّ المشهد تطلب من مخرج العمل محمد سامي، أن يسجّل أغنية جديدة بصوت الفنان أحمد سعد وتم تسجيلها قبل عرض الحلقة بساعات قليلة وتم إدراجها في المشهد المطلوب.

وبينما رفضت قناة “dmc” المصرية عرض المشهد، عرضته قناة “mbc” السعودية. واثار حذف المشهد جدلاً واسعاً بين متابعي المسسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، فبينما وافق البعض على حذف المشهد، وأثنى على تصرف القناة المصرية، فضب البعض الآخر وقال كان ن الاولى بالقناة السعودية حذف المشهد، بينما قال فريق أخر أن المشهد لا شيء فيها وعادي.