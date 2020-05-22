شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاجم أسد مفترس سيدة مسلمة في احدى الدول الافريقية اثناء أدائها للصلاة ، بحسب ما ذكرة مقطع فيديو متداول على اليوتيوب . واتخذت السيدة مكان بعيد في إحدى الغابات لأداء الصلاة ، لكنها شاهد اسد يقترب منها بشكل مفاجئ ، وبعد حوار مع نفسها قررت ان تواصل الصلاة مستعينة بالله ومتوكلة عليه . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * شاهد المقطع الفاضح من مسلسل البرنس الذي قامت قناة "dmc" بحذفه إحتراما لشهر رمضان وعرضته قناة "MBC"السعودية .. فيديو * دراسة بريطانية تكشف عن مفاجأة غير متوقعة تحدث للرجل إذا جلس 5 دقائق مع هيفاء وهبي !! • مذيعة سعودية تظهر اليوم على قناة العربية وتسحر المشاهدين بجمالها الخارق ..(صور) • عاجـــل: المذيعة غادة عويس تكشف قبل قليل مسرحية اعلان اولاد الصحفي جمال خاشقجي العفوا عن قتلة والدهم. وتنشر صورة تحرج النظام السعودي ومحمد بن سلمان ... شاهد • الفنان محمد رمضان ينشر فيديو صادم عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.. وحليمة بولند تفاجئة برد لم يتوقعه احد.. شاهد • ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور) • هل شاهدتم زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهي بدون مكياج .. شاهدو كيف أشعلت الشارع القطري بظهورها المفاجئ والصادم ..وكم هو عمرها الحقيقي ..(فيديو) Advertisements • محمد بن سلمان ينتقم من الصندوق الأسود للقصر الملكي والذراع الايمن للأمير محمد بن نايف .. شاهد من يكون وما الذي حدث له بعد ان فر الى كندا !!! • "ميدل إيست آي" البريطاني يكشف المستور وينشر تفاصيل تنفيذ بن سلمان انقلاب القصر في ليلة القدر * هل تذكرون العقيد "معتز" نجم مسلسل"باب الحارة" ..شاهدو ماذا فعل تنظيم داعش بزوجته لانها فاتنة الجمال ..(صور) • عارضة ازياء لبنانية فاتنة الجمال تصدم الجميع وتنشر فيديو فاضح لزوجها وهو يبوس "الواوا".. شاهد * فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وقد استمر الاسد بالاقتراب من السيدة وهي مازالت تصلي ، وعندما اوشك على الوصول إليها تفاجئت بصوت "رصاصة" ، وفوجئت عندما شاهدت الأسد قد سقط بجوارها مضرجا بدمائة . وعند انتهائها من الصلاة ، وبحثها عن مصدر الرصاصة التي اصابت الأسد ، وجدت صيادا كان يراقبها من بعيد واطلق النار على الأسد عندما شاهدة يتوجه نحوها لافتراسها .

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