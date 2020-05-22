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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:السعودية تباغت الجميع وتطرد7 من وزراء الشرعية وتهلمهم 48 ساعة لمغادرة الااضي السعودية..وهذه الدولة الخليجية ترفض استقبالهم ( ليست قطر )

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