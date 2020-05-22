شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الاطاحة بجميع الوزراء من مناصبهم..والزبيدي يوافق على رئيس الوزراء الجديد رغم انه ضد الانفصال..تعرف من هو رئيس الوزراء الجديد وماذا قال عنه الزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الاطاحة بجميع الوزراء من مناصبهم..والزبيدي يوافق على رئيس الوزراء الجديد رغم انه ضد الانفصال..تعرف من هو رئيس الوزراء الجديد وماذا قال عنه الزبيدي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الاطاحة بجميع الوزراء من مناصبهم..والزبيدي يوافق على رئيس الوزراء الجديد رغم انه ضد الانفصال..تعرف من هو رئيس الوزراء الجديد وماذا قال عنه الزبيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.