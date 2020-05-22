تعز: مؤسسة "جنات" تستكمل توزيع مساعدات نقدية للأسر الأشد فقرا

اختتمت مؤسسة جنات التنموية، أمس الخميس، مشروع توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأشد احتياجا في مديرية القاهرة بمحافظة تعز.

واستهدف المشروع 122 أسرة فقيرة بإجمالي أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وسبعون ألف ريال وبتمويل من مؤسسة صلة للتنمية الإنسانية.

وقال "مختار هزبر" مدير مؤسسة جنات،: "على مدار خمسة أيام عملت اللجنة المختصة على إيصال وصرف المساعدات النقدية للأسر المستهدفة إلى منازلهم كإسهام منا في التخفيف من المعاناة التي تعيشها الأسر في ظل الأوضاع المأساوية التي تمر بها بلادنا".

وأضاف، أن جائحة كوفيد-19 فاقمت الوضع الكارثي على السكان، ما يتوجب علينا بذل الكثير من الجهد في دعم وإسناد هذه الأسر .

وشكر هزبر مؤسسة صلة على رعايتها مثل هذه المشاريع التي لامست وتلامس احتياجات الأسر المحتاجة والتي تعد من المؤسسات السباقة لتمويل العديد من المشاريع الخيرية والتنموية.

