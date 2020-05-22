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ملابسات سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة قبل دقيقة من هبوطها

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اليوم الجمعة أن الطائرة الباكستانية المنكوبة تحطمت قبل دقيقة واحدة من الهبوط في مطار كراتشي .

 

 

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وأكدت أن عدد المسافرين 99 شخص وتأكدت إصابة 10 أشخاص من سكان المنطقة التي سقطت بها ، و8 من طاقم الطائرة .

 

كما أكدت أن طاقم الطائرة أبلغ العمليات بوجود عطل قبل دقائق من سقوطها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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