شكرا لقرائتكم خبر عن ملابسات سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة قبل دقيقة من هبوطها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اليوم الجمعة أن الطائرة الباكستانية المنكوبة تحطمت قبل دقيقة واحدة من الهبوط في مطار كراتشي .

Advertisements

وأكدت أن عدد المسافرين 99 شخص وتأكدت إصابة 10 أشخاص من سكان المنطقة التي سقطت بها ، و8 من طاقم الطائرة .

كما أكدت أن طاقم الطائرة أبلغ العمليات بوجود عطل قبل دقائق من سقوطها .