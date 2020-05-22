شكرا لقرائتكم خبر عن ملابسات سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة قبل دقيقة من هبوطها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اليوم الجمعة أن الطائرة الباكستانية المنكوبة تحطمت قبل دقيقة واحدة من الهبوط في مطار كراتشي .
وأكدت أن عدد المسافرين 99 شخص وتأكدت إصابة 10 أشخاص من سكان المنطقة التي سقطت بها ، و8 من طاقم الطائرة .
كما أكدت أن طاقم الطائرة أبلغ العمليات بوجود عطل قبل دقائق من سقوطها .
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