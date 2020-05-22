شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نحو 60 سودانيًا في اصطدام مروع بين شاحنتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل نحو 60 سودانيًا اليوم الجمعة، في حادث اصطدام مروع بين شاحنتين في ولاية شمال درافور بالسودان.

وأعلنت الشرطة السودانية، أن 59 شخصا قتلوا، إذ اشتعلت النيران بالشاحنتين بعد التصادم وكانت إحداها تنقل عشرات الركاب.

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وبيّن مفوض الشرطة السودانية، أن الحادث وقع على طريق ترابي نائي، حيث لم تتمكن أى سيارة إسعاف أو عربة إطفاء من الوصول بسرعة إلى موقع الحادث ، وأنه نتيجة لذلك لقى العديد من الأشخاص حتفهم حرقا.

وأضاف: "يوجد هناك 11 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.. وأتوقع أن يرتفع عدد القتلى بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية".